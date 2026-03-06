Kriminalität: Kolumbien und USA zerstören fünf Kokainlabore nahe Ecuador

Insgesamt fünf Anlagen in den Departamentos Putumayo und Nariño im Südwesten des Landes nahe der Grenze zu Ecuador seien zerstört worden. Zwei Labore hätten Kokain produziert, drei weitere Kokapaste verarbeitet. Die Produktionskapazität habe bei bis zu sieben Tonnen Kokain pro Monat gelegen. Die Droge sei über Ecuador weiter nach Mittelamerika und in die USA geschmuggelt worden. "Diese Infrastrukturen waren ein wichtiges Bindeglied im transnationalen Drogenhandel", sagte Sánchez.