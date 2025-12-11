Kriminalität: Kita-Mitarbeiter unter Kinderpornografie-Verdacht

Kinder während des Schwimmunterrichts fotografiert?

Bei einer ersten Sichtung seien auch Aufnahmen von Kindern entdeckt worden, "die den Verdacht begründen, dass es sich um vom Beschuldigten im Rahmen des Schwimmunterrichts selbst gefertigte Aufnahmen handelt", teilte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde mit. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.