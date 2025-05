Aschaffenburg (dpa/lby) - Insgesamt 16 Objekte hat die Kriminalpolizei am Donnerstagmorgen am Bayerischen Untermain wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte durchsucht. Dabei wurde eine Vielzahl an Beweismaterial sichergestellt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Nun werden die elektronischen Geräte und Speichermedien von IT-Forensikern ausgelesen und ausgewertet.