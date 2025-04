Kriminalität: Kinder mit Softair-Waffe beschossen: Jugendliche im Verdacht

Geschosse aus rund zehn Metern Entfernung

Nach bisherigen Informationen waren bei dem Vorfall am Sonntag zunächst zwei Kinder auf dem Spielplatz. Sie kletterten laut Polizei auf einem Gerüst herum oder fuhren Skateboard. Die zwei Jugendlichen sollen dann nach Angaben der beiden Kinder mit den Waffen plötzlich in ihre Richtung geschossen haben - aus etwa zehn Metern Entfernung. Die Opfer wurden von den Geschossen getroffen, ein Kind am Arm sowie am Bein. Eines der Geschädigten erlitt eine blutende Wunde am Handgelenk.