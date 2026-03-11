Aichach (dpa/lby) - Nach einer Serie von Sachbeschädigungen und Diebstählen aus geparkten Autos in Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) hat die Polizei zwei Kinder als Verdächtige ermittelt. Die Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren stehen im Verdacht, für mehrere Vorfälle in den vergangenen Monaten im Stadtgebiet verantwortlich zu sein, wie die Polizei mitteilte. Seit Anfang Januar hatte die Polizei wiederholt über beschädigte Fahrzeuge und aufgebrochene Autos berichtet. Ob die beiden Kinder auch für weitere Taten der Serie infrage kommen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.