Kriminalität: Kiloweise Drogen gefunden - Versand in Erfurt aufgeflogen

Anfang Februar nahm die Polizei den 28-Jährigen fest und durchsuchte dessen Wohnung in Erfurt. Dabei stellten die Beamten beachtliche Mengen an Drogen sicher: über ein Kilogramm Kokain, über 200 Gramm Heroin, knapp zweieinhalb Kilogramm Amphetamin, eineinhalb Kilogramm Crystal, rund acht Kilogramm Ketamin sowie über 8.000 Ecstasy-Tabletten, 1.500 Stück LSD-Trips und circa 4.500 Stück verschreibungspflichtige Medikamente. Die Polizei beziffert den Straßenverkaufswert auf insgesamt mehr als 350.000 Euro.