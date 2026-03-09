Pößneck (dpa/th) - Bei Durchsuchungen im Raum Pößneck (Saale-Orla-Kreis) haben die Polizei und Staatsanwaltschaft vergangene Woche mehr als fünf Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt. Es handelte sich laut einer Polizeimitteilung um 5,3 Kilogramm Methamphetamin. Zudem wurden auch Datenträger in Beschlag genommen. Bei der Maßnahme wurde ein 71-jähriger Mann verhaftet. Ihm wird der "Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" vorgeworfen, heißt es in einer Mitteilung. Bei der Durchsuchung waren demnach etwa 50 Beamte und ein Diensthund im Einsatz.