Kriminalität: Keine Funde nach Bombendrohungen an Schulen

Es ist die mittlerweile dritte Serie an Droh-Mails gegen Thüringer Schulen in dem Anfang August begonnenen Schuljahr. Schon am allerersten Schultag nach den Sommerferien kam es zu Polizeieinsätzen an mehreren Schulen, weil auch dort gleichlautende E-Mails von einer identischen Absenderadresse mit Bombendrohungen entdeckt worden waren. Die Polizei konnte auch in diesen Fällen Entwarnung geben.