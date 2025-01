Kriminalität: Kaninchen in Container entsorgt - Tatverdächtige gefunden

Thalmassing (dpa/lby) - Nach dem Fund eines toten und eines entkräfteten Kaninchens in einem Altkleidercontainer in Thalmassing (Landkreis Regensburg) hat die Polizei eine Tatverdächtige ausfindig gemacht. Gegen die 51-Jährige wird nun wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, wie es in einer Mitteilung der Beamten hieß. Durch einen Zeugenaufruf seien zahlreiche Hinweise eingegangen, die letztlich zu der Frau geführt hätten.