Thalmassing (dpa/lby) - Zwei Kaninchen sind in einem Altkleidercontainer in Thalmassing (Landkreis Regensburg) ausgesetzt und tagelang zurückgelassen worden. Erst bei der Entleerung hatte ein Mitarbeiter einer Recyclingfirma die Tiere gefunden, wie die Polizei mitteilte. Eines der Tiere sei zu dem Zeitpunkt bereits tot gewesen. Das andere war dehydriert und in einem schlechten Gesundheitszustand.