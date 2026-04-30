Erfurt - Unbekannte Diebe haben auf der A4 zwischen Erfurt und Weimar Kaffee aus einem Lastwagen gestohlen. Der Lkw-Fahrer parkte den Lastwagen am Dienstag an der Raststätte Eichelborn Süd in Thüringen, wie die Polizei in Leipzig mitteilte. Am Mittwoch setzte er demnach seine Fahrt fort und stellte das Fehlen der Paletten erst in Borna fest. Der Wert des gestohlenen Kaffees wurde mit 28.000 Euro beziffert.