Neustadt an der Orla - Ein Autofahrer hat sich in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) einer Verkehrskontrolle entziehen wollen und bei der Flucht mehrmals ein Polizeiauto gerammt. Wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld mitteilte, prallte das Fluchtauto in der Nacht zum Mittwoch schließlich gegen eine Hauswand und landete dann in einem Straßengraben. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß.