Attacke im Ausgehviertel

Die jungen Oberpfälzer waren gegen 22.15 Uhr mit ihrem Betreuer im Ortsteil Mitte in einem Ausgehviertel auf der Rosenthaler Straße unterwegs und wollten in ihre Unterkunft. Dabei gerieten sie der Polizei zufolge mit anderen Jugendlichen in Streit. Worum es dabei ging, wird noch ermittelt.