In den letzten Monaten sei es in Blaichach immer wieder zu Bränden gekommen, die im Zusammenhang mit einer möglichen Brandserie stehen könnten. Unter anderem sollen dabei Holzstapel, Mülleimer und sogar eine Garage in Flammen gestanden haben. Es werde geprüft, inwiefern weitere, unaufgeklärte Brände in Zusammenhang stehen.