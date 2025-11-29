Kriminalität: Jugendlicher erleidet Stichwunde – Polizei ermittelt

Am Donnerstagabend wurde die Polizei per Notruf über einen Streit mit mehreren Beteiligten in einem Einkaufszentrum informiert. Der Jugendliche wurde bei dem Streit verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Andere Beteiligte wurden leicht verletzt. Es steht der Verdacht der versuchten Tötung sowie der gefährlichen Körperverletzung im Raum. Die Polizei bittet Zeugen weiter um Hinweise.