Kriminalität: Jugendlicher erleidet Stichwunde – Polizei ermittelt

Traunstein (dpa/lby) - Nach der Stichverletzung eines Jugendlichen in Traunstein gibt es derzeit noch keine neuen Informationen. Die Polizei könne bislang nicht mehr zu den Hintergründen sagen, teilte ein Beamter mit.
Am Donnerstagabend wurde die Polizei per Notruf über einen Streit mit mehreren Beteiligten in einem Einkaufszentrum informiert. Der Jugendliche wurde bei dem Streit verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Andere Beteiligte wurden leicht verletzt. Es steht der Verdacht der versuchten Tötung sowie der gefährlichen Körperverletzung im Raum. Die Polizei bittet Zeugen weiter um Hinweise.