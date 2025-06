München (dpa/lby) - Von einer Brücke in München sollen mehrere Jugendliche Flaschen auf die Frontscheibe eines Zuges geworfen haben. Eine Flasche habe am Dienstag die Scheibe getroffen und beschädigt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Reisende und der Lokführer blieben demnach unverletzt.