Kriminalität: Jugendliche stehlen Autos und bauen Unfall

Augsburg (dpa/lby) - Mehrere Jugendliche haben in Augsburg mutmaßlich zwei Autos geklaut und einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben begingen die Teenager zudem Fahrerflucht, nachdem sie mit einem der gestohlenen Autos auf einem Parkplatz herumgefahren, dann gegen einen Bordstein geprallt und in einem Busch gelandet waren. Der Wagen erlitt einen Totalschaden, das zweite Auto wurde laut Polizei bislang nicht gefunden.