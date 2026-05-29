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  4. Jugendliche stehlen Autos und bauen Unfall

Kriminalität Jugendliche stehlen Autos und bauen Unfall

Die beiden Wagen sind offen, sogar die Schlüssel liegen drin. Die Folgen sind ein verschwundenes Auto und ein Totalschaden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Kriminalität: Jugendliche stehlen Autos und bauen Unfall
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Nach dem Autodiebstahl ermittelt die Polizei unter anderem wegen Unfallflucht gegen mehrere Jugendliche. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Mehrere Jugendliche haben in Augsburg mutmaßlich zwei Autos geklaut und einen Unfall verursacht. Nach Polizeiangaben begingen die Teenager zudem Fahrerflucht, nachdem sie mit einem der gestohlenen Autos auf einem Parkplatz herumgefahren, dann gegen einen Bordstein geprallt und in einem Busch gelandet waren. Der Wagen erlitt einen Totalschaden, das zweite Auto wurde laut Polizei bislang nicht gefunden. 

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Zeugenaussagen halfen den Polizisten, wenig später einen Teil der Verdächtigen zu finden. Insgesamt sollen bis zu acht Jugendliche mit dem Auto gefahren sein. Bisher seien drei 15-Jährige und ein 16-Jähriger ermittelt worden, die anderen Jugendlichen seien noch unbekannt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Diebstahls, Fahrerflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.