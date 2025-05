Kriminalität: Jugendliche schlagen am Bahnhof auf Mann ein

Simbach am Inn (dpa/lby) - Drei Jugendliche sollen am Bahnhof in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) auf einen Mann eingeschlagen und ihn verletzt haben. Selbst als der Mann auf dem Boden lag, haben die drei auf ihn eingetreten, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wollte der 53-Jährige am Donnerstag einen Streit schlichten. Gegen die drei werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es.