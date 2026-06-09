Kriminalität: Jugendliche attackieren Kontrolleure in S-Bahn

Happurg (dpa/lby) - Vier Jugendliche haben in einer S-Bahn bei Happurg (Landkreis Nürnberger Land) zwei Fahrkartenkontrolleure beleidigt und angegriffen. Einer der Jugendlichen schubste die 30 Jahre alte Kontrolleurin am Samstag gegen ihren 28-jährigen Kollegen, wie die Polizei mitteilte. Als die Frau die vier mit dem Handy fotografieren wollte, gingen die Jugendlichen noch einmal bedrohlich auf sie zu, ehe sie die Flucht ergriffen.