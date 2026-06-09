Happurg (dpa/lby) - Vier Jugendliche haben in einer S-Bahn bei Happurg (Landkreis Nürnberger Land) zwei Fahrkartenkontrolleure beleidigt und angegriffen. Einer der Jugendlichen schubste die 30 Jahre alte Kontrolleurin am Samstag gegen ihren 28-jährigen Kollegen, wie die Polizei mitteilte. Als die Frau die vier mit dem Handy fotografieren wollte, gingen die Jugendlichen noch einmal bedrohlich auf sie zu, ehe sie die Flucht ergriffen.
Kriminalität Jugendliche attackieren Kontrolleure in S-Bahn
dpa 09.06.2026 - 09:14 Uhr