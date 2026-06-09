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Kriminalität Jugendliche attackieren Kontrolleure in S-Bahn

Eine Kontrolleurin möchte zusammen mit ihrem Kollegen die Fahrscheine von vier Jugendlichen bei Happurg kontrollieren. Doch diese reagieren aggressiv und werden handgreiflich.

Kriminalität: Jugendliche attackieren Kontrolleure in S-Bahn
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Die Polizei sucht nun nach den Jugendlichen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Happurg (dpa/lby) - Vier Jugendliche haben in einer S-Bahn bei Happurg (Landkreis Nürnberger Land) zwei Fahrkartenkontrolleure beleidigt und angegriffen. Einer der Jugendlichen schubste die 30 Jahre alte Kontrolleurin am Samstag gegen ihren 28-jährigen Kollegen, wie die Polizei mitteilte. Als die Frau die vier mit dem Handy fotografieren wollte, gingen die Jugendlichen noch einmal bedrohlich auf sie zu, ehe sie die Flucht ergriffen. 

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Die Kontrolleurin klagte den Angaben zufolge nach dem Vorfall über Schmerzen. Eine medizinische Behandlung sei aber nicht nötig gewesen. Die Ermittler suchen nun nach den bislang unbekannten Jugendlichen.