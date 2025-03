Sondershausen (dpa/th) - Eine Joggerin ist bei Sondershausen (Kyffhäuserkreis) von mehreren Hunden attackiert und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 20-jährige Frau am Sonntagvormittag am Unstrut-Werra-Radweg in der Nähe des Ortsteils Berka unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde von den Tieren gebissen und begab sich in ein Krankenhaus.