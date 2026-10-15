Gerolzhofen (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) eine Joggerin mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 31 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Joggerin passierte demnach am Mittwochnachmittag eine Brücke. Dort standen mehrere Männer, es gab eine Engstelle. Als die Frau vorbeilief, schlug ihr laut Polizei einer der Männer plötzlich ins Gesicht. Anschließend lief er ihr hinterher und filmte sie mit dem Handy. Eine Suche nach dem Mann blieb zunächst erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise.