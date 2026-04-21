Kriminalität in Schwaben: Schwarzfahrer attackiert 44-Jährigen mit glühender Zigarette

Donauwörth (dpa/lby) - Ein 55-Jähriger hat am Bahnhof Donauwörth in Schwaben einen Passanten attackiert und versucht, ihm einen glühenden Zigarettenstummel ins Auge zu drücken. Nach Angaben der Bundespolizei habe der Mann einem 44-Jährigen am Bahnsteig ohne Vorwarnung gegen das Schienbein getreten. Anschließend habe er versucht, dem Opfer den glühenden Zigarettenstummel ins Auge zu drücken. Das Eingreifen eines weiteren Reisenden habe dies verhindert. Zusätzlich beleidigte der Angreifer den 44-Jährigen rassistisch.