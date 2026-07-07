Kriminalität in Nürnberg: Mit Drogen gelockt und vergewaltigt? Zwei weitere Festnahmen

Nürnberg - Im Zusammenhang mit mutmaßlichen sexuellen Übergriffen auf Minderjährige durch Drogendealer im Nürnberger Bahnhofsumfeld hat die Polizei zwei weitere Männer festgenommen. Einer von ihnen (40) soll ihren Opfern im Alter von 15 und 18 Jahren am Donnerstagabend mehrere Drogen gegeben haben, der andere (21) soll sie am frühen Freitagmorgen dann vergewaltigt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Zuerst hatte die "Bild" über die Festnahmen berichtet.