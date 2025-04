Kriminalität in Mittelfranken: Mann nach Überfall auf Seniorin in U-Haft

Erlangen (dpa/lby) - Nach einem Raubüberfall auf eine Seniorin in Mittelfranken hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dem 35-Jährigen wird nach Angaben der Polizei vorgeworfen, die 86-Jährige in der vergangenen Woche in ihrem Haus in Erlangen überfallen und schwer verletzt zu haben. Dabei soll er ihr eine Kette vom Hals gerissen, weitere Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen und die Seniorin geschlagen haben. Nach dem Überfall sei die Frau in ein Krankenhaus gebracht worden.