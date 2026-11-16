Kriminalität in Marseille: Drogenbosse in Südfrankreich zu lebenslanger Haft verurteilt

Aix-en-Provence - Zwei führende Drogenkriminelle eines Marseiller Netzwerks sind in einem aufsehenerregenden Prozess in Frankreich wegen dreifachen Totschlags zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Gegen drei weitere Angeklagte verhängte das Schwurgericht in Aix-en-Provence Haftstrafen von 18, 25 und 30 Jahren, wie französische Medien berichteten. Zu den Opfern der Taten von Dezember 2020 gehört demnach der Halbbruder des bekannten Aktivisten Amine Kessaci. Dessen anderer Bruder Mehdi Kessaci wurde im vergangenen Jahr ebenfalls getötet.