Kriminalität in Marseille: Drogenbosse in Südfrankreich zu lebenslanger Haft verurteilt

Das Gericht sah den Berichten zufolge einen 32-Jährigen, der als einer der Anführer der Bande "DZ Mafia" gilt, sowie einen 38-jährigen ehemaligen Drogenbaron als Verantwortliche für die drei Toten von 2020 an. Die Leichen wurden in ausgebrannten Autos gefunden. Zuvor soll den Opfern, allesamt junge Männer um die 20 Jahre, in den Kopf geschossen worden sein. Weitere Angeklagte gaben laut Berichten etwa zu, eine der Leichen zerstückelt oder das Fahrzeug gestohlen zu haben, in dem die Leichen entdeckt wurde.