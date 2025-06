Bayreuth (dpa/lby) - Wegen eines vermeintlich kalten Essens soll ein Streit in einem Bayreuther Imbiss eskaliert sein: Als ein Kunde sich am Montag über die Qualität des Essens beschwerte und den Angestellten beleidigte, habe dieser mit der Faust zugeschlagen, wie die Polizei mitteilte. Der 39-Jährige erlitt demnach am Montag leichte Verletzungen. Der 36 Jahre alte Mitarbeiter soll den Kunden danach bedroht und ebenfalls beleidigt haben. Gegen beide werde nun ermittelt, hieß es.