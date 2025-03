Bei einem anderen Einsatz der Policía Nacional wurde zuvor in Madrid der Hells-Angels-Rocker Michael M. verhaftet, der von den USA wegen Mordes und Drogenhandels gesucht wird. Der 36-jährige Neuseeländer sei nach einer Party der Rockerbande in Spanien an einer Autobahnausfahrt dingfest gemacht worden. Er sei von der Justiz in Texas seit zwei Jahren per internationalem Haftbefehl gesucht worden und solle nun ausgeliefert werden, hieß es.