Kriminalität im Netz: Wie Online-Schnäppchen zur Betrugsfalle wurden

Bamberg/Nürnberg - Die Spielekonsole oder das TV-Gerät zum Schnäppchenpreis im Internet ergattern? Für zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher entpuppte sich dies als Betrug. Die Kripo Nürnberg und die bayerische Zentralstelle Cybercrime haben drei mutmaßliche international agierende Internet-Betrüger gefasst. Sie sollen in dem Ermittlungskomplex als Hintermänner agiert haben, wie die Zentralstelle Cybercrime mitteilte. Bereits Ende des Vorjahres waren in dem Fall Tatverdächtige festgenommen worden.