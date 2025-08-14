Kriminalität im Netz: Wie Online-Schnäppchen zur Betrugsfalle wurden

Und so funktionierte nach Angaben der Ermittler die Betrugsmasche: Die Gruppe soll sich über Phishing-Mails Daten zu Händlerkonten eines großen Online-Versandhandels verschafft haben. Über die Händlerkonten boten sie demnach Waren wie Fernsehgeräte oder Spielekonsolen zu günstigen Preisen an. Zahlreiche Kunden bestellten in dem Glauben, bei einem seriösen Online-Händler einzukaufen. Die Täter sollen jedoch versucht haben, über Vorkasse ans Geld zu gelangen - und sie hatten nie vor, Ware zu verschicken.