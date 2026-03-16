Nun ist das Landgericht Bamberg am Zug

Im Februar 2025 war im Zuge der Ermittlungen eine Wohnung im Landkreis Eichstätt durchsucht worden - dabei fanden die Einsatzkräfte knapp 85 Kilogramm Betäubungsmittel, darunter 26 Kilogramm Amphetamin und 140.000 Tabletten des Beruhigungsmittels Lorazepam sowie weitere Medikamente. Die Auswertung der sichergestellten elektronischen Speichermedien ergab den Verdacht, dass die Angeschuldigten für den Versand weiterer Drogen und illegaler Substanzen verantwortlich sind - darunter Heroin, Kokain, Ecstasy und Speed.