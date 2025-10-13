Um Bürger – insbesondere Senioren – für die Gefahr von Taschendiebstahl und Diebstahl aus Taschen in Supermärkten zu sensibilisieren, war die Polizei am vergangenen Freitag beim Tegut in Neuhaus-Schierschnitz vor Ort. Am Nachmittag machte Eileen Patschka, die Kontaktbereichsbeamtin für die Gemeinde Föritztal, auf die Risiken beim Einkaufen aufmerksam. Bereits in dieser Woche war sie auch beim Netto in Föritztal im Einsatz und hatte die Präventionsarbeit bereits im vergangenen Jahr durchgeführt.