Kriminalität im Internet: Fälle der Zentralstelle Cybercrime haben sich vervielfacht

Forderungen an die Bundespolitik wurden jedoch laut: "Wir brauchen eine sinnvolle Verbindungsdatenspeicherung", sagte Knorr. Cyberkriminalität werde noch immer viel zu oft in der Zone der "Bagatelldelikte" gesehen. Sie stehe aber auch im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität. Und es sei wichtig, diese von Anfang an zu bekämpfen.