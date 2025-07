„Ihr Angehöriger hatte einen schweren Unfall – wir brauchen sofort Geld für die nötige Kaution!“ So oder so ähnlich klang es wohl am Telefon, als Unbekannte am Dienstag versuchten, zwei Seniorinnen aus dem Ilm-Kreis mit einem Schockanruf hereinzulegen. Eine 83-Jährige aus Heyda und eine 74-Jährige aus Stadtilm wurden von den Betrügern kontaktiert, die vorgaben, ein Familienmitglied habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Anschließend forderten sie Geld. Doch die Frauen reagierten genau richtig: Sie legten auf – und verhinderten so einen finanziellen Schaden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.