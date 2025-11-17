Kriminalität: Illegales Autorennen in München – Frau bei Unfall verletzt

München (dpa/lby) - Ein illegales Autorennen in München hat mit einem Unfall und einer verletzten 60-Jährigen geendet. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein 22-Jähriger das Rennen mit einem bislang unbekannten zweiten Auto geliefert. Dabei sei er mehrmals durch Lücken zwischen den anderen Fahrzeugen gefahren, um sie zu überholen. Als er das wieder versuchen wollte, sei er jedoch mit dem vorausfahrenden Wagen zusammengeprallt.