 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Illegales Autorennen in München – Frau bei Unfall verletzt

Kriminalität Illegales Autorennen in München – Frau bei Unfall verletzt

Auf einer viel befahrenen Straße in der Innenstadt Münchens rasen zwei Autos zwischen den Fahrzeugen durch. Momente später ist eine Frau verletzt und die Polizei auf der Suche nach dem zweiten Auto.

Kriminalität: Illegales Autorennen in München – Frau bei Unfall verletzt
1
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München (dpa/lby) - Ein illegales Autorennen in München hat mit einem Unfall und einer verletzten 60-Jährigen geendet. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich ein 22-Jähriger das Rennen mit einem bislang unbekannten zweiten Auto geliefert. Dabei sei er mehrmals durch Lücken zwischen den anderen Fahrzeugen gefahren, um sie zu überholen. Als er das wieder versuchen wollte, sei er jedoch mit dem vorausfahrenden Wagen zusammengeprallt.

Nach der Werbung weiterlesen

Dabei wurde die darin sitzende Beifahrerin leicht verletzt, wie es hieß. Der Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Der zweite beteiligte Mensch sei geflüchtet. Weil der 22-Jährige mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm Blut entnommen. Zudem musste er seinen Führerschein abgegeben.