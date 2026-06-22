Kriminalität: Illegaler Zigarettenhandel – Bande unter Verdacht

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil sie Zigaretten geschmuggelt und einen Steuerschaden von mehr als einer Viertelmillion Euro verursacht haben sollen, ermittelt der Zoll gegen eine Bande aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um eine Frau und drei Männer im Alter von 41 bis 56 Jahren aus Stuttgart, Kaiserslautern, Worms, Baden-Baden, Frankfurt und dem Rhein-Pfalz-Kreis, wie Zoll und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie stehen im Verdacht der bandenmäßigen Steuerhinterziehung und gewerbsmäßigen Steuerhehlerei.