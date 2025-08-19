Kriminalität: Illegaler Arzneimittelhandel? Ermittlungen gegen Apotheker

München (dpa/lby) - Wegen mutmaßlich illegalen Handels mit Arzneimitteln ermittelt die Polizei in München gegen einen Apotheken-Mitarbeiter. Anfang August hätten die Ermittler einen Hinweis erhalten, dass in einer Apotheke in München verschreibungspflichtige Medikamente ohne gültiges Rezept verkauft würden, teilte die Polizei mit. Am 13. August hätten die Beamten die Apotheke durchsucht. Dabei seien "entsprechende Daten aus dem Kassensystem" gesichert worden.