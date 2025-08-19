 
Kriminalität Illegaler Arzneimittelhandel? Ermittlungen gegen Apotheker

Die Polizei bekommt einen Hinweis, dass ein Apotheker verschreibungspflichtige Medikamente ohne gültiges Rezept verkauft. Polizisten durchsuchen den Betrieb - und werden fündig.

 
Die Ermittlungen in dem Fall dauern an, wie die Polizei mitteilte. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

München (dpa/lby) - Wegen mutmaßlich illegalen Handels mit Arzneimitteln ermittelt die Polizei in München gegen einen Apotheken-Mitarbeiter. Anfang August hätten die Ermittler einen Hinweis erhalten, dass in einer Apotheke in München verschreibungspflichtige Medikamente ohne gültiges Rezept verkauft würden, teilte die Polizei mit. Am 13. August hätten die Beamten die Apotheke durchsucht. Dabei seien "entsprechende Daten aus dem Kassensystem" gesichert worden.

Bei den vom 59-Jährigen mutmaßlich illegal ausgehändigten Medikamenten soll es sich nach Polizeiangaben um ein Beruhigungsmittel sowie ein gegen Nervenschmerzen, Epilepsie und Angststörungen eingesetztes Mittel handeln. Der Mann soll die Medikamente an mehrere Menschen verkauft haben. Gegen den Verdächtigen werde wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt. Er sei auf freiem Fuß.