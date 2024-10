Den Angaben zufolge waren die Ermittler im Auftrag der Wuppertaler Staatsanwaltschaft in neun Objekten in Nordrhein-Westfalen und an einem Ort in Brandenburg im Einsatz. Darunter waren auch Spezialkräfte der Bundespolizei und des Zollkriminalamtes. Beteiligt waren demnach auch die Hauptzollämter Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Krefeld, Köln, Potsdam und das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg.