Kriminalität: ICE mit Corona-Protest gefährdet - Anklage fordert Haft

Würzburg (dpa/lby) - Weil er einen ICE in Unterfranken zu einer gefährlichen Notbremsung gezwungen haben soll, fordert die Staatsanwaltschaft für einen Angeklagten eine Haftstrafe von zwei Jahren. In ihrem Plädoyer habe die Anklage außerdem eine Bewährungsstrafe von zehn Monaten für dessen mutmaßliche Komplizin gefordert - ebenfalls wegen Nötigung, teilte ein Sprecher des Landesgerichts Würzburg mit. Die Verteidigung habe auf Freispruch plädiert. Das Gericht will am Dienstag ein Urteil in dem Berufungsprozess verkünden.