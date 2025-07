Saalfeld (dpa/th) - Rund 650 Salatköpfe sind von einem Feld in Saalfeld gestohlen worden. Das Feld wird nach Angaben der Polizei von einer Lebensgemeinschaft von Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen bewirtschaftet. Die Salatköpfe sollten in dieser Woche geerntet und verkauft werden. "Der Verlust trifft die Lebensgemeinschaft nicht nur finanziell, sondern vor allem emotional schwer", hieß es. Laut Polizei schlugen die Diebe in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen zu. Die Polizei sucht nach Zeugen.