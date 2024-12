Martinfeld (dpa/th) - Während einer Gassi-Runde mit seinem Herrchen ist ein Hund in Martinfeld (Landkreis Eichsfeld) angeschossen worden. Der Hundebesitzer hörte bei dem Spaziergang am Freitagmorgen ein dumpfes Knallgeräusch, wie die Polizei mitteilte. Demnach jaulte der Hund unmittelbar danach auf und hatte eine blutende Wunde am Kopf. Sein Herrchen brachte ihn zum Tierarzt, der ihn operierte.