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  4. Holzkonstrukte mit Naziparolen - Verdächtiger festgenommen

Kriminalität Holzkonstrukte mit Naziparolen - Verdächtiger festgenommen

Zweimal innerhalb weniger Wochen tauchten in Eggenfelden Holzkonstruktionen mit Nazi-Symbolen auf. Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen nun einen entscheidenden Schritt weiter.

Kriminalität: Holzkonstrukte mit Naziparolen - Verdächtiger festgenommen
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Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen ist in der Innenstadt von Eggenfelden eine Holzkonstruktion mit Nazi-Symbolen aufgetaucht. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Eggenfelden (dpa/lby) - Nachdem im niederbayerischen Eggenfelden zweimal innerhalb weniger Wochen Holzkonstruktionen mit Nazi-Parolen aufgestellt worden waren, hat die Polizei einen 33-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, wurden in seiner Wohnung Beweismittel sichergestellt. Gegen den Mann habe in anderer Sache ein Haftbefehl vorgelegen. Deshalb sitze er nun in Untersuchungshaft. 

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In der Innenstadt von Eggenfelden war Mitte März vor einem Amt ein Holztorbogen mit rechten Parolen und Symbolen aufgetaucht. Wenige Wochen später wurde dann ein hölzerner Kamin aufgestellt, der mit Nazi-Symbolen versehen war. Nach Polizeiangaben waren Hakenkreuze und SS-Runen darauf angebracht gewesen.