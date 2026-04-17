Kriminalität: Holzkonstrukte mit Naziparolen - Verdächtiger festgenommen

Eggenfelden (dpa/lby) - Nachdem im niederbayerischen Eggenfelden zweimal innerhalb weniger Wochen Holzkonstruktionen mit Nazi-Parolen aufgestellt worden waren, hat die Polizei einen 33-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, wurden in seiner Wohnung Beweismittel sichergestellt. Gegen den Mann habe in anderer Sache ein Haftbefehl vorgelegen. Deshalb sitze er nun in Untersuchungshaft.