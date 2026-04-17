Eggenfelden (dpa/lby) - Nachdem im niederbayerischen Eggenfelden zweimal innerhalb weniger Wochen Holzkonstruktionen mit Nazi-Parolen aufgestellt worden waren, hat die Polizei einen 33-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Polizei mitteilte, wurden in seiner Wohnung Beweismittel sichergestellt. Gegen den Mann habe in anderer Sache ein Haftbefehl vorgelegen. Deshalb sitze er nun in Untersuchungshaft.
Kriminalität Holzkonstrukte mit Naziparolen - Verdächtiger festgenommen
dpa 17.04.2026 - 09:05 Uhr