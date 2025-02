Kriminalität: Hoher Schaden nach Geldautomatensprengung in Mering

Mering (dpa/lby) - Bei einer Sprengung eines Geldautomaten in Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) ist ein Sachschaden zwischen 100.000 und 300.000 Euro entstanden. Wie viel Geld dabei gestohlen wurde, sei bislang nicht bekannt, sagte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamtes am Morgen. Das Schadensbild vor Ort sei "enorm", so der Sprecher. Der Geldautomat wurde demnach "übersprengt"; die Täter hätten also mehr Sprengstoff eingesetzt, als eigentlich nötig.