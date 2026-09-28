Erfurt (dpa/th) - Bargeld, Schmuck und Uhren im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Erfurt erbeutet. Nach Angaben der Polizei soll der Unbekannte am Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 18.15 Uhr zunächst eine an der Fassade angebrachte Videokamera entfernt haben. Anschließend hebelte er den Ermittlern zufolge gewaltsam ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Beim Eindringen seien außerdem eine Vase und mehrere Porzellanfiguren beschädigt worden, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.