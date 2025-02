Fahndung nach Unbekannten

Der Brand war am 3. April 2023 gegen Mitternacht in einem Wohn- und Geschäftshaus in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) ausgebrochen. Die Scheiben des Cafés und eines weiteren Geschäftes in dem Gebäude wurden eingeschlagen. Zeugen hatten beobachtet, dass zwei Personen durch die zertrümmerten Scheiben ins Haus gingen. Es wird vermutet, dass diese Unbekannten das Feuer legten.