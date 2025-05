Kriminalität: Hintergründe von Tötungsdelikt in Nürnberg weiter unklar

Nürnberg (dpa/lby) - Die Hintergründe eines Tötungsdelikts in einer Nürnberger Wohnung sind weiter unklar. Ein 19 Jahre alter Mann war am Mittwoch tot in seiner Wohnung gefunden worden. Eine Jugendliche kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Sie konnte zunächst nicht identifiziert werden. Wie ein Sprecher der Polizei nun mitteilte, handelt es sich bei ihr um eine 14-Jährige, die sich berechtigt in der Wohnung aufgehalten hatte. Welche Rolle sie bei dem Vorfall spielte, sei Teil der Ermittlungen.