Am Vortag war eine 30 Jahre alte Frau unweit der Münchner Theresienwiese mit einem Messer zuerst auf einen 56-jährigen Passanten und dann auf eine 25-Jährige losgegangen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Als die Beamten die Frau festnehmen wollten, kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Frau wurde dabei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie kurz darauf.