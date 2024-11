Die beiden Beschuldigten im Alter von 32 und 39 Jahren sollen in mehreren Fällen gewerbsmäßige Hehlerei betrieben haben. Konkret sollen sie unterschiedliches Pfandgut für einen geringen Preis von den Lkw-Fahrern erworben haben, die das Pfandgut in das Zentrallager der Lebensmittelgroßhändler transportieren sollten. Dann sollen sie es gewinnbringend verkauft haben. Dabei kauften sie vor allem sogenannte Mehrwegklappsteigen, also Klappboxen. Bisherigen Ermittlungen zufolge habe einer der Beschuldigten ein Vertriebsnetz auf Dauer angelegt.