Berlin - Nadeln und andere gefährliche Gegenstände in Halloween-Süßigkeiten – dahinter könnten teils auch Kinder selbst stecken, angeregt durch Beiträge in sozialen Medien. Im Rhein-Pfalz-Kreis in Rheinland-Pfalz gab nach Polizeiangaben eine Zehnjährige zu, eine Nadel in einen Schokoriegel gesteckt zu haben. Die Manipulation von Süßigkeiten habe sie zuvor in einem TikTok-Video gesehen und nachgeahmt. Ähnliche Meldungen hatte es in den vergangenen Tagen vereinzelt auch in anderen Bundesländern gegeben.