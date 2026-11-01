Zahlreiche Einsätze im Südwesten

Auch im Südwesten musste die Polizei zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. Aus dem Polizeipräsidium Freiburg etwa berichtete eine Sprecherin auf Nachfrage, dass die Halloween-Nacht für die Kollegen wegen der zahlreichen Notrufe "sehr anstrengend" gewesen sei. Meist seien die Beamten wegen kleinerer Auseinandersetzungen und Ruhestörungen gerufen worden. Eine konkrete Zahl der Einsätze konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen. Auch ein Sprecher aus Ludwigsburg konstatierte, "die Kollegen hatten gut zu tun" in der Nacht. Das Präsidium in Heilbronn zählte in der Nacht etwa 65 Einsätze wegen Eierwürfen, gezündeter Böller und brennender Mülleimer.