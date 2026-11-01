Berlin - Illegale Böller, Lärm und Angriffe auf Einsatzkräfte: In der Halloween-Nacht ist die Polizei in vielen Teilen Deutschlands zu Einsätzen ausgerückt. In Berlin unterbrach die BVG am Abend kurzfristig den Busverkehr auf mehreren Linien, nachdem im Märkischen Viertel vorbeifahrende Busse immer wieder mit Pyrotechnik beworfen worden waren, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Im Stadtteil Neukölln warfen Unbekannte eine Spanplatte auf ein vorbeifahrendes Polizeifahrzeug. Den Angaben zufolge wurde dabei niemand verletzt.