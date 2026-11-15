Apolda (dpa/th) - Im Paulinenpark in Apolda sind zwei Hakenkreuze entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei wurden am Samstag insgesamt zehn Schmierereien festgestellt. Die beiden Hakenkreuze mit einer Größe von jeweils 45 mal 45 Zentimetern seien in Abstimmung mit der Stadt von Polizeibeamten unkenntlich gemacht worden. Bei den übrigen Graffiti habe es keinen Bezug zum Nationalsozialismus gegeben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können.