Kriminalität: Hakenkreuz an Bayreuther Kunstwerk geschmiert

Bayreuth (dpa/lby) - Unbekannte haben an der Bayreuther Skulptur "Modell Lucy" ein Hakenkreuz aus Kreide angebracht. Eine Frau bemerkte die Schmiererei und alarmierte die Polizei, wie die Kriminalpolizei Bayreuth mitteilte.
An der Skulptur «Modell Lucy» in Oberfranken taucht ein verfassungsfeindliches Symbol auf. Nun sucht die Polizei Hinweise.
Das etwa 30 mal 30 Zentimeter große Symbol war in den vergangenen Tagen an dem rund vier Meter großen Kunstwerk auf dem Luitpoldplatz aufgetaucht. Beamte entfernten die Kreide, sodass kein Schaden entstand.
Die Skulptur gehört seit 2014 zur Bayreuther Skulpturenmeile und verbindet als begehbares Objekt das Markgräfliche Opernhaus mit dem Festspielhügel, wie auf der Internetseite der Stadt Bayreuth zu lesen ist.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht nach Hinweisen.